Nei panni dei più famosi Supereroi per portare stupore e sorrisi ai bambini: il servizio gratuito dei volontari di un'associazione barese

Il Centro Studi Nundinae APS promuove il progetto gratuito e permanente “Supereroi S.O.S. Bambini”: i Volontari dell’Associazione, nei panni dei più famosi Supereroi cinematografici, fanno visita ai bambini ricoverati in ospedale e ai bambini che per problemi fisici e di salute non possono uscire e incontrare gli amici.

Prenota “Supereroi S.O.S. Bambini” al numero: 350 01 15 678

Servizio attivo nelle province di Bari e BAT

Nel rispetto delle normative anti Covid-19 in vigore, i Volontari “Supereroi” portano qualche istante di spensieratezza e tanti gadget per alleggerire il loro status psicologico. Oppure è possibile anche prenotare una videochiamata con i Supereroi.