Alloggi gratis in B&B in cambio di bene o servizi: torna in Puglia la 'Settimana del Baratto'

Torna la Settimana del Baratto: dal 16 al 22 novembre 2020 i B&B presenti su settimanadelbaratto.it apriranno le loro porte ai viaggiatori in cambio di beni o servizi.

Come funziona?

Ogni B&B che aderisce alla Settimana del Baratto è presente su settimanadelbaratto.it con foto, descrizioni, posizione sulla mappa, recensioni e caratteristiche. Inoltre, è presente sulla scheda delle strutture una lista dei desideri, costituita dai beni e/o i servizi che il B&B accetterà dal 16 al 22 novembre 2020 in cambio della propria ospitalità.

Parole d’ordine? Fantasia, flessibilità, divertimento.

Ecco cosa offrire in cambio di pernottamento: lavori di riparazione e manutenzione, addobbi natalizi, scambio di prodotti tipici come olio, salumi, vino, oppure servizi come un book fotografico professionale della struttura, tinteggiare le pareti, sgomberare una cantina, pulizia del pozzo, giardinaggio, scambio dvd, letture, lezioni di lingua straniera e pittura...insomma la fantasia non manca di certo!

Contatta e Baratta

I viaggiatori che vogliono proporsi per soggiornare in cambio del baratto possono contattare i B&B attraverso il tasto presente su ogni scheda “Contatta e Baratta”. Si riempie il modulo, si clicca “Invia” e si attende la risposta del B&B, che arriverà via email.

Il B&B contattato accetterà o rifiuterà il baratto proposto, oppure aprirà le trattative per una conclusione dell’accordo. Se la proposta di baratto andrà a buon fine, il viaggiatore potrà fare le valigie per la terza settimana di novembre, ricordandosi di portare con sé l’occorrente per onorare il baratto concordato.

Numerose sono le strutture pugliesi che aderiscono all’iniziativa. Non dovrete far altro che riuscire a soddisfare con la vostra offerta la 'lista dei desideri' degli albergatori. Non dimenticate che ci sono strutture che valutano offerte di baratto non soltanto durante la Settimana del Baratto, ma durante tutto l’anno.

Le strutture della provincia di Bari e della Puglia aderenti alla Settimana del baratto