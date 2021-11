Alloggi gratis in B&B in cambio di bene o servizi: torna in Puglia la 'Settimana del Baratto'

Torna la Settimana del Baratto: dal 15 al 21 novembre 2021 i B&B presenti su settimanadelbaratto.it apriranno le loro porte ai viaggiatori in cambio di beni o servizi. E' un grande ritorno dopo lo stp avvenuto a causa dell'emergenza sanitaria.

Come funziona?

Da lunedì 15 a domenica 21 novembre gli ospiti dei B&B affiliati a Bed-and-Breakfast.it, aderenti all’iniziativa, saranno accolti gratuitamente a fronte di prestazioni di vario genere o cessione di un proprio bene.

C'è chi cerca un insegnante di yoga certificato in cambio di pernottamenti nella propria struttura, chi vorrebbe barattare la sua ospitalità in cambio di foto professionali, chi chiede un aiuto per lavori manuali di varia natura e per la tinteggiatura interna e chi vuole essere ospitato offrendo le sue lezioni di inglese.

Sono solo alcuni esempi di quando il baratto riesce. Questo avviene quando si incontrano i desideri dei B&B con le proposte dei viaggiatori.

Un'ottima opportunità per chi ama andare a scoprire alcuni tra i luoghi più suggestivi e meno noti d'Italia. Potrà farlo soggiornando in uno o più dei bed and breakfast partecipanti senza la necessità di mettere mano al portafoglio.

Per pagare, come all'alba della civiltà, si utilizzerà il baratto e si potranno proporre, come pagamento alternativo, anche attività manuali o didattiche e creative. In alcuni casi basterà portare un oggetto desiderato dai proprietari dei B&B.

Sul sito dedicato all'evento si trovano tutti i B&B e, al posto dei prezzi, sono mostrati i Desideri dei B&B suddivisi per regione e per tipologia di servizi e prodotti richiesti. Ci sono tra gli aderenti all'iniziativa anche B&B torinesi e piemontesi.

Le date di check in e check out dovranno inoltre essere comprese tra il 15 e il 21 novembre. Molti bed and breakfast sono aperti a baratti di qualsivoglia genere, anche tutto l'anno, altri hanno specifici desideri richiesti in cambio del soggiorno. Il viaggiatore che vuole soggiornare presso il B&B scelto potrà cliccare sul tasto Contatta e Baratta per proporsi e avviare la trattativa con il gestore. Una volta concluso l’accordo non resterà altro da fare che preparare le valigie.

La Settimana del Baratto, visto i successi registrati nel recente passato, sta continuando a allargarsi oltre i confini nazionali. Anche quest’anno con la Barter Week, lo spin-off internazionale che coinvolge i bed and breakfast di ben 64 paesi, dall’Albania all’Uganda, dal 15 al 21 novembre, nella Settimana del Baratto, si potrà dormire gratis nei B&B di tutto il mondo.

Le strutture della provincia di Bari e della Puglia aderenti alla Settimana del baratto