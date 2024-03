L' Addolorata e l'incontro con la 'Naka' di Gesù crocifisso: a Noicattaro la processione del sabato chiude i riti della Settimana Santa

Si chiudono il 30 marzo i suggestivi riti della Settimana Santa di Noicattaro. Dopo una due giorni di eventi sacri che hanno richiamato nel borgo barese centinaia di fedeli e curiosi, nella giornata di sabato proseguono gli appuntamenti segnati dalla devozione, organizzati dalla Parrocchia di Santa Maria della Pace di Noicattaro e dai Padri Agostiniani, con il supporto di Wonderland Eventi per la comunicazione e il patrocinio del Comune di Noicattaro. Un rito di comunità che anche in questa ultima giornata sarà accessibile a tutti, grazie all’area dedicata alle persone con disabilità in piazza Umberto I, che avranno così possibilità di assistere alle processioni in totale tranquillità.

Le processioni del sabato santo

Partita nella nottata tra il Venerdì e il Sabato Santo, nel tardo pomeriggio del 30 marzo la processione con la statua della Madonna Addolorata completa il suo percorso tra le sette chiese della città, ricongiungendosi con la ‘Naka’, la culla con il corpo di Gesù crocifisso. Un momento solenne che anticipa l’arrivo della Domenica di Pasqua, simbolo di rinascita e di salvezza, esemplificato dalla resurrezione del Cristo. Ad accogliere le processioni all’arrivo sarà la musica bandistica, che attraverso le note mira a sottolineare il dolore della Passio Christi. Il pomeriggio del sabato vede partire anche la Processione dei Misteri dalla Chiesa Madonna della Lama: dalle 15 tutta la passione di Cristo con i personaggi che lo seguiranno sul Golgota sfila in una composta e lunghissima rappresentazione.

Piano parcheggi

Vista la grande affluenza di pubblico, anche da altri comuni pugliesi, e i divieti di transito e sosta nelle strade interessate dai riti della Settimana Santa Nojana, anche sabato 30 marzo saranno attive le cinque aree parcheggio, ubicate in via Capurso, via Mazzini, via Desimini, via Amendola e in via Cadorna (area Ferrovie del Sud Est).

La posizione dei parcheggi è disponibile anche su Google Maps al seguente link: www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1a8eCKwDL7UcGbEH7lmK0HhB5-VLUfSI&usp=sharing

I riti della Settimana Santa sono ad accesso libero e senza prenotazione. Per info si può scrivere al numero WhatsApp di Wonderland eventi 393 729 52 98 o visitare le pagine Wonderland Eventi di Facebook (@wonderlandeventibypirulli) e Instagram (@_wonderland_eventi_).

La Settimana Santa Noja è stata realizzata grazie alla collaborazione di Comune di Noicattaro, Associazione Protezione Civile Noicattaro, Associazione Protezione Civile Rutigliano, Associazione Volontari Carabinieri Noicattaro, Apulia Securteam Monopoli, ANPANA Noicattaro, Vigilanza Campestre Noicattaro, Polizia Locale Noicattaro, Stazione dei Carabinieri Noicattaro, tutte le confraternite di Noicattaro, a tutti coloro hanno collaborato per la buona riuscita di questi riti religiosi e ai manutentori del Comune di Noicattaro.