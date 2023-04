A Palese i tradizionali riti dedicati alla Pasqua: processioni, concerti e la mostra dei 'misteri in miniatura' nata dalla passione di un giovane cittadino

Una mostra in cui saranno esposti venti “Misteri in miniatura” di fedeli riproduzioni in piccola scala dei gruppi statuari che sfileranno in processione nella giornata del Venerdì Santo: è così che si entrerà nel vivo dei riti del Triduo Pasquale a Palese, ex frazione a nord di Bari.

All’interno della piccola cappella di San Giuseppe sita su Piazza Capitaneo (e annessa all’omonimo Palazzo) nella serata del Giovedì Santo, dalle ore 21.00 a mezzanotte, sarà allestita la mini-mostra in questione.

A muovere l'iniziativa è la passione di un bambino palesino di soli 5 anni, Nicola, che nutre nei confronti di queste espressioni della pietà popolare.

“Tutto è cominciato dal gioco con le costruzioni” raccontano i genitori. “Pensavamo fosse uno degli entusiasmi momentanei che tutti i bambini vivono. E invece no, la cosa è andata crescendo, al punto che ha coinvolto anche noi. Così, nei mesi scorsi, abbiamo dedicato buona parte del nostro tempo libero alla realizzazione dei Misteri in miniatura. Siamo da sempre molto appassionati di queste tradizioni nostrane, quindi è stato veramente un piacere ed un divertimento da parte nostra. Ne abbiamo parlato con i componenti del Comitato è da lì è venuta l’idea di creare una piccola esposizione. Non è una cosa che si vede tutti i giorni” concludono divertiti i genitori. La mostra è dedicata al fratellino di Nicola, Girolamo.

Nell’ambito dei riti pasquali, il territorio palesino possiede una grande tradizione. Già nel 2019 fu organizzata la mostra L’Uomo dei Dolori, in cui i venti gruppi statuari (quelli veri) furono esposti all’interno della Chiesa San Michele Arcangelo. Un’iniziativa che ebbe un grande successo e che oggi, in piccola parte, si vuole omaggiare.

Degni di menzione gli altri eventi che caratterizzano la Settimana Santa palesina del 2023: in primo luogo la 4^ edizione del concerto di marce funebri Crucifixerunt Eum, in programma il 5 Aprile. Il concerto è stato “esportato” a Bari lo scorso 30 Marzo, in Cattedrale, raccogliendo un certo numero di consensi.

Da ricordare anche la Processione dei Misteri, il Venerdì Santo, che partirà da Piazza Magrini alle ore 18.00 circa dopo il tradizionale “incontro” tra Maria SS. Addolorata e il Mistero del Gesù morto. Un momento di forte impatto, sia religioso che emotivo, divenuto ormai un imperdibile appuntamento per i fedeli.

