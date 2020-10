Settimana del Pianeta Terra 2020: alla scoperta delle risorse naturali della Puglia

La Terra, pianeta dal perfetto equilibrio spesso messa a repentaglio dalle attività umane, va tutelata e protetta. Come ogni anno nche nel 2020 e precisamente dal 4 all'11 ottobre avrà inizio l'ottava edizione della Settimana del Pianeta Terra. Otto giorni di manifestazioni dedicate alle divulgazione scientifica, attraverso i “Geoeventi”, che animano diverse località sparse su tutto il territorio nazionale: escursioni, passeggiate nei centri urbani e storici, porte aperte ai musei e nei centri di ricerca, visite guidate, esposizioni, laboratori didattici e sperimentali per bambini e ragazzi, attività musicali e artistiche, degustazioni conviviali, conferenze, convegni, workshop, tavole rotonde.

L'ottava edizione della Settimana del Pianeta Terra sarà dedicata alla scoperta delle risorse naturali italiane: montagne e ghiacciai, grandi laghi, fiumi, colline, coste e paesaggi marini, isole, vulcani. L'obiettivo è quello di far appassionare i giovani alla scienza, alle Geoscienze in particolare, e trasmettere l'entusiasmo per la ricerca e la scoperta scientifica. Far conoscere le possibilità che quest'ultima ci offre serve infatti a migliorare la qualità della vita e la sicurezza, investendo su ambiente, energia, clima, alimentazione, salute, risorse e riduzione dei rischi naturali.

Geoeventi nella provincia di Bari: "I BEI TEMPI GEOLOGICI PASSATI: LE CAVE DI BAUXITE DELL'ALTA MURGIA"