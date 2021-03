Sfidano la pandemia ampliando la loro attività commerciale: mamma e figlia ai fornelli nella pescheria-friggitoria per far degustare la cucina barese

Una gastronomia “non convenzionale”, un’isola culinaria su cui approdare per spaziare nella cucina barese per sperimentare, ma anche per ritrovare le eccellenze locali della cucina di mare. È la pescheria-friggitoria “Le delizie del mare da Enzo” connubio gastronomico a opera di due imprenditrici, Mimma e Paola, mamma e sorella con una lunga esperienza nel campo della ristorazione.

Mimma, infatti, è stata chef in diversi risto-pizza di Bari e provincia; nello stesso tempo mamma e nonna che, in questa nuova esperienza, ha voluto anche seguire la sua vocazione e le sue convinzioni, sposando una proposta tutta barese.

Paola, invece, barista da decenni ha deciso di mettere in pratico un sogno a lungo termine.

“Siamo un po' pazze” commentano “avevamo la voglia matta di creare questo format nella nostra Bari, creeremo una storia su ogni cosa che faremo assaggiare ai nostri clienti. Abbiamo investito tanti soldi e avvieremo l’attività nonostante il periodo d’emergenza”.

Il locale commerciale esiste già da circa 6 anni ma, le due donne, hanno voluto rimodernare e ampliare l’attività inserendo anche la ristorazione d’asporto rispettando ogni normativa vigente inerente il contagio da Coronavirus.

Tutto pronto in Viale Antonio Salandra, 14/C (angolo via Paolo Lembo) a Bari e dalle 17 di domani 10 marzo 2021, ognuno può scegliere e ordinare la propria pietanza culinaria!