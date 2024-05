Sformatino di broccoli e speck su vellutata di patate: la ricetta di un primo piatto delicato e nutriente

Uova, formaggio, grana, patate e broccoli, questi gli ingredienti di oggi per realizzare un pranzo nutriente e genuino: ecco la ricetta dello sformato di broccoli su vellutata di patate, facile da realizzare sarà pronto seguendo pochi e semplici passaggi.

Ingredienti per lo sformato

500 g di broccoli

50 g di formaggio grana o pecorino

3 uova

150 gr di speck a dadini

noce moscata q. b.

1 noce di burro

sale q. b.

pepe nero macinato fresco q. b.

Ingredienti per per la vellutata

600 ml di acqua

3-4 patate grandi circa 500 gr

1 cucchiaio di brodo vegetale

1 rametto Rosmarino

Olio extravergine d'oliva

Preparazione degli sformatini di broccoli

Sbollentate i broccoli per una decina di minuti e una volta raffreddati uniteli alle uova, al formaggio, aggiungendo sale pepe, noce moscata e dadini di speck e mescolate tutto fino ad ottenere una consistenza densa e omogenea. Versate poi il composto nei pirottini precedentemente imburrati e ricoprite tutto con una manciata di formaggio grattuggiato. Cuocete il tutto in forno preriscaldato a 180° per circa 30 minuti.

Preparazione della crema di patate

Pulite e tagliate a tocchetti le patate. Dopo lasciatele cuocere in una pentola insieme a 3 cucchiai di olio evo e un rametto di rosmarino. Non appena le patate saranno ben cotte salatele e frullatele nel mixer con un un bicchiere di acqua calda e un bicchiere di brodo vegetale fino ad ottenere una crema omogenea. Quindi versatela in un piatto da portata con una spolverata di pepe nero e adagiate sopra lo sformatino ai broccoli. Voilà, buon appetito!