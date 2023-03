Sformatino di asparagi, la ricetta facile e gustosa

Oggi è chiamato elegantemente flan ma in Puglia si chiama sformatino e può essere realizzato a piacere, magari con delle verdure o della carne, tutto quello che abbiamo a disposizione in frigo. Si può gustare come antipasto o come secondo.

Per il flan di asparagi occorrono pochi ingredienti:

1 mazzo di asparagi

2 uova

2 cucchiai di pecorino grattugiato

prezzemolo

olio extra vergine d’oliva

sale

pepe

La preparazione

Per prima cosa occore pulire gli asparagi, selezionare i germogli e lavarli. In una ciotola sbattere le uova con il formaggio e aggiungere l’olio, il sale, il prezzemolo, l’aglio, gli asparagi. Ungere di olio la terrina e versare il composto, cuocere a cuocere in forno per 15 minuti in forno statico. Alla fine si potrebbe servire con una fonduta di parmigiano.

Come preparare la fonduta

Scaldare circa 100 ml di latte e insaporirlo con un pizzico di noce moscata, sale e pepe. Unire 150 gr di parmigiano grattugiato al latte una volta che questo inizia a bollire. Mescolare fino a che il formaggio non si scioglie fino ad ottenere un composto cremoso.

(Fonte Puglia.com)