Dal profondo dell'Islanda al porto di Bari: suoni dark e atmosfere eteree, il rock dei Sigur Ròs strega il Locus Festival

Atmosfere eteree, dark e una voce capace di catturare fino al profondo: i Sigur Ròs, ieri sera, hanno incantato il pubblico del Locus Festival di Bari per il primo appuntamento del cartellone 2023 ricco di nomi e appuntamenti di prestigio. E uno di questi era proprio quello andato in scena al Faro Borbonico del porto cittadino dove la band islandese con Jonsi Birgisson, Georg Holm, e Kjartan Sveinson ha portato suoni rock dal profondo di un'isola dalle mille sfaccettature e dai paesaggi lunari, modellati da vulcani e onde burrascose.

Un solo brano dal nuovo album Átta (Ylur) e tanti classici dal disco '()' con le sue introspezioni fatte di 'Untitled', fino ai pezzi estratti da Takk e Ágætis byrjun, per una scaletta in crescendo, fino all'esplosione di colori, suoni e rock con Popplagið, chiusura praticamente tradizionale per la band islandese con un brano che ne rappresenta una sintesi assoluta. Un concerto di livello europeo al quale hanno preso parte spettatori provenienti dalla Puglia ma anche dal Sud e da altre regioni italiane. E tra il pubblico, si sentivano anche diverse lingue straniere, segno di come questo tipo di eventi possano attrarre i turisti in vacanza nel capoluogo pugliese e nei dintorni, 'affamati' di appuntamenti di qualità.