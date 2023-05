Skyline, un aperitivo al 14esimo piano con vista mozzafiato su Bari: apre il ristorante panoramico del The Nicolaus Hotel

Bari come non l'avete mai vista, un panorama esclusivo sulla città che abbraccia anche la costa: è Skyline lo spettacolare rooftop sul tetto più alto del capoluogo.

Un’attitude internazionale e una location unica, al 14° piano del The Nicolaus Hotel, in cui il design contemporaneo degli interni incontra la vista mozzafiato delle due ampie terrazze panoramiche.

Skyline accoglierà la città dal tramonto alla sera, per offrire il piacere di godersi un drink, un aperitivo, un light dinner o una cena perdendosi con lo sguardo tra le luci della città.

“Abbiamo scelto di dedicare alla città una serata a settimana, ogni giovedì appunto, in cui chiunque potrà salire sul nostro rooftop e godere della vista mozzafiato dalle nostre terrazze, fermarsi a cena o condividere un aperitivo con gli amici. Ormai Bari è una città dinamica come lo sono tutte le grandi città italiane e la sua visione si spinge addirittura oltre, per questo quando parliamo di internazionalizzazione non possiamo intendere solo esportare le nostre eccellenze, ma anche accogliere il fermento delle grandi città, a cui non abbiamo nulla da invidiare, e farlo anche nostro.” afferma Mattia De Gennaro, Managing & Marketing Director Ho Collection.

Rispettati i sapori spiccatamente mediterranei, come gli spaghetti con ricci, bottarga e lime ma una nota internazionale si troverà nei piatti inaspettati come la Scaloppa di fois gras e tartare di scampo o il filetto di Wagyu.Il menu è à la carte ricercato in cui prende forma la visione dell’Executive Chef Damiano Bassano con un focus sulla proposta dei crudi di mare con i plateau di carpacci, gambero rosso e scampo del mediterraneo o di ostriche rosa. Altra novità è la proposta di un aperitivo ispirato alla location che, in due formule a scelta da 6 o 8 portate di finger food, diventa un light dinner da condividere con gli amici.

Per chi invece ha solo voglia di rilassarsi con un drink, a partire dalle 19.00 l’accesso alle terrazze è sempre libero per godere della vista mozzafiato sulla città sorseggiando un cocktail scelto dalla signature drink list o tra i grandi classici della mixology.

Info e prenotazioni https://skylinebari.com/

Apertura da giovedì 11 maggio e ogni giovedì a partire dalle 19.00.