Miss Italia ad Altamura: la 19enne Sofia Russo vince la finale regionale e conquista la fascia di Miss Sorriso Puglia

Sofia Russo è Miss Sorriso Puglia 2024 e prefinalista nazionale di Miss Italia. La 19enne di Parabita, diplomata in estetica e animatrice in una RSA, è la vincitrice della prima finale regionale di Miss Italia che si è tenuta venerdì 19 luglio in piazza don Tonino Bello ad Altamura.

Ad organizzarla la Carmen Martorana Eventi, esclusivista interregionale di Miss Italia Puglia e Basilicata, con il patrocinio del Comune di Altamura.

La serata è stata condotta da Christian Binetti, apprezzato presentatore, tra le altre cose, del programma televisivo Miss Italia Puglia e Basilicata in onda su Antennasud, affiancato da Carlotta Buzzacchino, Miss Eleganza Puglia 2023; è intervenuto l'avv. Dario Durso per la campagna anti stalking del Codacons, mentre il super ospite, direttamente dalla trasmissione di Rai 2 "Made in Sud", è stato Tommy Terrafino con le sue esilaranti incursioni.

La bellezza delle concorrenti provenienti da tutta la Puglia è stata impreziosita dalle acconciature di Marina Charme Parrucchieri di Altamura per Framesi, la multinazionale italiana dell'hairbeauty professionale.

Ad emettere il verdetto finale la giuria presieduta dal sindaco di Altamura Antonio Petronella e composta da: Angela Miglionico, vicesindaca della città; Katrin Quaratino, Miss Puglia 2023 e madrina della serata; Carmine Tortorella, stilista e direttore creativo; Carlo Moramarco, giornalista e referente dell'associazione Culturaldentità; Vincenzo De Gregorio, giornalista e presentatore; Vincenzo Dicecca per la gioielleria Carulli Luxury per Miluna. Hanno collaborato LILT Lega Italiana Lotta ai Tumori sez Bat, Corgom retreading & recycling, Domenico Buono Man Style Barletta, Concessionaria Car For You Altamura, Climatica Service.