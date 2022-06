Nella Cattedrale di Bari si ripete immutato lo spettacolo del Solstizio: giochi di luce e pietra nel primo giorno d'estate

Ogni anno nel giorno del Solstizio d'Estate si ripete il 'miracolo' della Cattedrale di Bari: alle ore 17.10, un fascio di luce attraversa il rosone della facciata proiettandosi sul mosaico in marmo posto ai piedi dell’altare, creando un mistico e irripetibile spettacolo. Così turisti e fedeli attendono con uno sguardo sempre nuovo la piccola magia fatta di luce e pietra nella meravigliosa atmosfera della Cattedrale. E' il rito che si ripete immutato da secoli nelle diverse chiese d'Europa.

Cosa accade

Il 21 giugno, giorno che segna l'inizio dell'estate, chiamato appunto Solstizio d'estate, la luce che filtra attraverso il rosone si proietta sul pavimento, andando a combaciare con il rosone musivo posto ai piedi dell'altare.

Non accade solo nella cattedrale barese ma anche in altre chiese romaniche costruite in Europa nello stesso periodo (XI-XII secolo) e dipende dalla posizione in cui è costruita la Chiesa.

Lo spettacolo di luce avviene sotto gli occhi dei numerosi fedeli, curiosi e turisti all'interno del monumentale edificio religioso del borgo antico. Tra musica, brani d'organo e canti, alle 17 circa il fascio di luce che entra dal rosone della facciata proietta il suo disegno sul rosone pavimentale della navata centrale, frutto della maestria di chi progettò e costruì lo storico monumento, facendo coincidere perfettamente i due motivi ornamentali.

Curiosità

L'evento suggestivo, diventato oggi popolare, è stato scoperto grazie a Michele Cassano, sacrista della Cattedrale che nel giugno 2005 si accorse di questo spettacolo.