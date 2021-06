Fresco, rigenerante ed estivo: la ricetta golosa del sorbetto di pesche e kiwi

Con la bella stagione si ha desiderio di dessert freschi e magari a base di frutta. Se non sapete cosa preparare, abbiamo l'idea giusta per te, un sorbetto di pesche e kiwi. Ideale quando fa caldo. Un dolce molto goloso, una valida alternativa al classico gusto limone o, per variare, al gelato. Senza rinunciare a gusto e bellezza, puoi decorare il piatto con dei ciuffi di panna montata spray, fette di fragole o scorza d'arancia e foglie di menta. Preparare a casa il sorbetto di pesche e kiwi è molto semplice: ecco la ricetta.

Ingredienti

Succo di kiwi, una bottiglietta (in alternativa ricava il succo dai kiwi freschi);

Succo di pesca, una bottiglietta (o succo di pesche fresche di stagione);

Panna da montare, 40 gr;

Zucchero a velo, 100 gr;

Succo di limone, 2 cucchiai;

Liquore dolce d'arancia, 2 cucchiai.

Procedimento

Per prima cosa bisogna montare la panna sino a quando sarà divenuta densa e ferma. Procurati due ciotole non troppo grandi e dividi la panna: aggiungi alla panna della prima ciotola 50 gr di zucchero, un cucchiaio di succo di limone, un cucchiaio di liquore e il succo di kiwi.

Nella seconda ciotola, invece, va inserito lo zucchero rimanente, il succo di limone, il liquore e il succo di pesca. Poni le due ciotole in freezer per 2 ore. Servi i sorbetti formando delle porzioni ovali con due cucchiai. Infine, disponi i sorbetti su un piatto ben raffreddato in frigorifero e guarnisci con la panna montata, le fragole (o se preferite scorza d'arancia) e le foglie di menta. Buon appetito.