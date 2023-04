Tanto profumo e un gusto irresistibile: la ricetta degli spaghetti con le cozze

Pochi minuti per dare vita ad un piatto unico e indiscutibile in quanto a bontà, apprezzato in ogni periodo dell'anno sulle tavole baresi. Basta davvero un solo ingrediente per assicurare la buona riuscita del piatto: le cozze nere tarantine, freschissime, naturalmente.

Ingredienti per quattro persone:

400 gr di spaghetti

1 kg di cozze nere (se acquistate da pulire) o 300 gr (frutto netto)

10 pomodorini rossi

olio evo

aglio

prezzemolo



Preparazione

Per prima cosa occorre pulire le cozze sfregandole sotto l’acqua corrente e grattando il guscio con il coltello per rimouovere eventuali incrostazioni. Il guscio va aperto forzandolo delicatamente con il coltello, raccogliendo il succo e stando attenti a non intaccare il frutto. Una buona alternativa per aprirle più velocemente (ma non ditelo ai baresi doc per i quali è un sacrilegio!) è mettere le cozze in una pentola con coperchio a fiamma alta, senza acqua o odori, per pochissimi minuti: al calore le cozze cominceranno ad aprirsi da sole. Ma attenzione: tutto dev'essere fatto in pochissimo tempo, perchè le cozze non devono assolutamente cuocersi!



In una padella far dorare tre spicchi d'aglio, a fuoco lento, con quattro cucchiai d'olio. Aggiungere quattro-cinque cozze già pulite per far insaporire l'olio. Dopo un minuto, aggiungere i pomodorini tagliati a pezzetti. Alzare la fiamma, quindi versare le restanti cozze con il loro succo. Lasciar cuocere per cinque minuti. Aggiungere una manciata di prezzemolo tritato - e, a piacere, anche basilico.



Nel frattempo far cuocere gli spaghetti e scolarli molto al dente, versarli in padella con le cozze e far continuare la cottura insieme alle cozze per insaporire meglio. Servire con una manciata di pepe nero.