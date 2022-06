Spaghettata di San Giovanni: tradizione e semplicità in pochi ingredienti

E' il piatto della tradizione che segna il passaggio dalla Primavera all' Estate. Un piatto unico dagli ingredienti insostituibili e di provenienza locale. Si mangia così da sempre: è la spaghettata di San Giovanni. Il gusto forte e deciso delle acciughe ben si sposa con la dolcezza dei pomodorini ciliegini freschi di stagione che bilanciano in maniera armoniosa il sapore finale del piatto. Semplicissimo da preparare ma soprattutto con pochi ingredienti. E' consuetudine cucinarlo il 24 giugno ma molti preferiscono fare la vigilia, quindi il 23 giugno, magari a cena, tra amici, in campagna o al mare, per poi godersi la freschezza della brezza serale. Gli spaghetti alla San Giuannin, o San Giuanniddde in base alle zone e ai dialetti, non rappresentano solo il piatto della tradizionale festa di San Giovanni. Per molti sono il piatto veloce quello “dell’ultimo minuto”, da fare quando si ha poco tempo e quando si hanno in casa solo pochi ingredienti, quelli giusti, per improvvisare appunto un piatto semplice, veloce e gustoso. La differenza la fa la genuinità dei prodotti che tutti abbiamo generalmente nelle nostre case.

Ecco quindi che in pochi minuti si mette in tavola un piatto gustoso che soddisfa anche i palati più esigenti.

Gli ingredienti per gli spaghetti alla San Giovannino (4-5 persone):

400 g di spaghetti

500 g di pomodorini ciliegini oppure 4-5 pomodori San Marzano

2 spicchi d'aglio

6 cucchiai di olio extravergine d’oliva

peperoncino piccante secco

2 cucchiaini di capperi dissalti

6 filetti di acciughe sott'olio

sale q.b.