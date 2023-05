Spaghetti con tonno, pomodorini e capperi: un salva pranzo veloce e gustoso

Mettersi ai fornelli dopo una giornata di lavoro e impegni, per molti rappresenta un momento di relax, per altri invece un vero e proprio grattacapo. Per noi pugliesi (e possiamo dirlo a gran voce) cucinare non è mai stato un problema e anzi, la soluzione per un pranzo o una cena veloce, è proprio nella dispensa, sempre ricca di ingredienti semplici e genuini.

Ecco allora che con pochi ingredienti si può realizzare un piatto incredibilmente gustoso per 4 persone

240 g di spaghetti

150 g di tonno sott’olio

250 g di pomodorini a pezzi

40 g di capperi

sale q. b.

olio extra vergine d’oliva q. b.

1 spicchio d’aglio o mezza cipolla

Mettete l’aglio (o la cipolla magari grattuggiata), il tonno, l’olio d’oliva, i pomodorini e i capperi in una padella abbastanza capiente e fate cuocere tutto per 5-6 minuti.

In un'altra padella portate a bollore l'acqua salata e cuocete gli spaghetti. Una volta scolati al dente li unirete alla padella con all'interno il condimento.

Fateli così saltare sul fuoco per un paio di minuti affinchè tutto il condimento si attacchi bene intorno agli spaghetti in un perfetto mix e servite il piatto con una manciata di pepe o peperoncino.

Buon appetito