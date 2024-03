'La donna della bomba atomica', a Bari svelati i misteri di Leona Woods: "Cambiò i destini del mondo"

"Mi hanno definita la rockstar della fisica. Mi piace questo appellativo perché racchiude la mia voglia di raccontare storie e l'esigenza di un contatto diretto con il pubblico. Questa sera sarò in teatro a Bari per trasmettere questo messaggio". Sono queste le dichiarazioni, rilasciate a BariToday, dalla scienziata e performer teatrale, Gabriella Greison, che stasera porterà in scena, alle 20.30 nell'AncheCinema in Corso Italia, il suo spettacolo intitolato 'La donna della bomba atomica'.

Lo spettacolo proposto questa sera al pubblico barese riguarderà una vicenda tornata in maniera prepotente agli onori della cronaca a più di 80 anni dagli eventi. Gabriella Greison, infatti, racconterà la storia di Leona Woods, la scienziata più giovane del 'Progetto Manhattan' (guidato dal fisico Robert Oppenheimer) che, agli inizi degli anni '40 del XX secolo, portò alla creazione della famigerata bomba atomica. Nel team di Oppenheimer, composto dai migliori scienziati al mondo, c'era anche l'italiano Enrico Fermi. C'era, però, anche Leona Woods. "Ho iniziato le ricerche sulla sua storia nel 2019 - racconta Gabriella Greison a BariToday - mi sono rivista in lei perché anche io sono una scienziata donna in un settore a forte prevalenza maschile. Ai tempi di Leona si diceva addirittura che 'la fisica quantistica nucleare fosse lo svago degli uomini'. Ho rivisto in lei il mio percorso di vita e ho deciso di raccontare la sua vicenda professionale e umana che era stata completamente dimenticata dalla Storia. Ed era stata rimossa anche dal recente colossal americano 'Oppenheimer', fresco vincitore di 7 premi oscar".

Sul palco dell'AncheCinema, dunque, saranno riportate alla luce le inquietudini che affollarono i pensieri della scienziata Leona Woods, alle prese con la creazione della micidiale arma atomica. In questo caso, la vicenda umana si interseca in maniera inesorabile con gli eventi della Storia mondiale. "Leona si trovò in un luogo privilegiato. Era 20enne quando entrò nel misterioso laboratorio di Los Alamos (negli Stati Uniti) per lavorare insieme alle migliori menti scientifiche del suo tempo - spiega Greison - Mi immedesimo nella sua battaglia perché, per una donna degli anni '40, l'affermazione professionale era una meta ancora più difficile da raggiungere rispetto ad oggi. Una donna che combatte non lo fa solo per se stessa, ma lo fa per tutti, per la comunità. Nel caso di Leona, mi pare che la sua vicenda lo dimostri ampiamente".

Il racconto in teatro toccherà, in maniera approfondita, anche gli aspetti psicologici di Leona, la successiva presa di coscienza (per lei e per gli altri scienziati) degli effetti devastanti, per l'intero genere umano, che la bomba poteva generare. L'interazione con il pubblico spingerà gli spettatori ad immedesimarsi nella difficile situazione vissuta dalla scienziata. "C'è ancora molto mistero attorno alle vicende umane che si incontrarono nell'enigmatico laboratorio di Los Alamos - sottolinea la fisica e performer teatrale - era un posto isolato dal mondo. Leona viveva in quella condizione. Dalle ricerche emerge che lei forse avrebbe voluto l'uso dimostrativo della bomba atomica, mentre il parere di Enrico Fermi non è ancora stato accertato. Sappiamo che Robert Oppenheimer era invece molto favorevole all'utilizzo dell'ordigno nucleare. A distanza di decenni è ancora difficile comprendere quali fossero le posizioni etiche nel dibattito interno al team di scienziati che creò la bomba. Le mie ricerche, però, hanno svelato anche i successivi percorsi di vita di Leona Woods che permettono di capire meglio il personaggio e la sua visione in merito all'utilizzo del nucleare".

L'opera teatrale 'La donna della bomba atomica' di Gabriella Greison è tratta dall'omonimo romanzo scritto dalla scienziata e pubblicato da Mondadori: "Nel film Oppenheimer non c'è nulla di ciò che ho raccontato - sottolinea la fisica - Guardando la pellicola americana ho capito la differenza fra il 'mainstream' (termine inglese per indicare la corrente artistica più apprezzata dal grande pubblico) e la nostra cultura europea. Noi abbiamo bisogno di capire i processi psicologici e fattuali che si nascondono dietro avvenimenti e situazioni. Soprattutto quando si tratta di vicende che hanno sconvolto il mondo".

L'autrice dello spettacolo (e del romanzo) ci ha fornito anche un'importante dettaglio sui percorsi di vita intrapresi dalla protagonista del suo racconto: "Leona Woods, negli anni successivi all'esperienza nel laboratorio di Los Alamos, lavorò nell'Università di Princeton - racconta Gabriella Greison - nel prestigioso ateneo statunitense ha approfondito gli studi sugli anelli concentrici degli alberi che permettono di comprendere gli effetti dei cambiamenti climatici. Anticipò di molti decenni la battaglia ecologica, frutto probabilmente della presa di coscienza all'indomani del tragico utilizzo delle bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki".

La fisica Gabriella Greison esprime anche un parere scientifico sul futuro sostenibile del Pianeta: "Abbiamo bisogno dell'energia nucleare, con le tecnologie di oggi e l'utilizzo combinato dell'Intelligenza Artificiale, ci porterà fuori dai problemi dei cambiamenti climatici. Quello che un tempo creò morte, porterà adesso nuova vita. Leona, nei suoi studi successivi alla creazione della bomba, lo aveva capito. Aveva intuito l'utilizzo positivo per l'umanità dell'energia nucleare".

Gabiella Greison giunge oggi a Bari per la prima volta nella sua vita: è curiosa di conoscere alcuni aspetti del capoluogo pugliese. "Sono emozionata perché non ricevo tanti inviti dai teatri del Sud - dichiara la fisica e autrice teatrale - Io sono di Genova e quindi sento una vicinanza particolare con le città di mare. In questi giorni potrò mangiare bene perché apprezzo molto la vostra cucina. Ho intenzione di fermarmi qualche giorno a Bari per conoscerla meglio, voglio visitarla con attenzione. E stasera voglio verificare la reazione del popolo pugliese al mio racconto. La tappa barese rappresenta la quarta data del mio tour che durerà per i prossimi 2 anni. Anche il libro sta avendo ottimi riscontri e sono stati già venduti i diritti per un film".

Lo spettacolo di questa sera è distribuito da Imarts di Franz Cattini e vedrà la presenza sul palco di Gabriella Greison, accompagnata dalle melodie composte dal cantautore Francesco Baccini: "In scena ci saremo solo io e la sua musica", conclude la scienziata 'rockstar della fisica'.