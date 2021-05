Spiagge pugliesi a prova di bambini: ecco dove trascorre una vacanza al mare con la famiglia

Con l’estate ormai alle porte molti di noi staranno pensando a dove trascorrere le vacanze al mare. Per chi ha i bambini e desidera rimanere in Puglia ci sono diverse destinazioni lungo la costa a misura di famiglia con bellissime spiagge a prova di bambini.

Spiagge a prova di bambini

I numerosi chilometri della costa, tutti bagnati da un mare meravigliosamente cristallino, presentano un’alternanza di distese di sabbia bianca o rocciosa tutte da conoscere e toccare con mano, o meglio ancora, con piede.

Coste del Gargano

Sicuramente adatte per le famiglie sono alcune coste del Gargano: recarsi a Rodi Garganico, Peschici o Vieste permette di godere di spiagge libere o attrezzate in cui i bambini possono giocare in sicurezza e tranquillità.

Salento ionico

Nella parte del Salento, invece, assolutamente degne di nota sono le Maldive del Salento, tra Ugento e Santa Maria di Leuca: in questo luogo oltre che a non esserci gli scogli, le acque hanno dei fondali bassi per alcune decine di metri.

Sempre sulla costa ionica, da Torre Lapillo a Campomarino di Maruggio e da Castellaneta Marina a Marina di Ginosa, è possibile trascorrere una giornata sulle spiagge fornite di lidi attrezzati anche per bambini, con acque azzurre calme e basse.

Salento adriatico

Sull’altro versante, bagnato dal mare Adriatico, indicata per trascorrere una giornata con i propri figli è la località di Torre dell’Orso, che presenta tantissime spiagge attrezzate, mare limpido e tante altre comodità.

Nord barese

Ultime, ma non per importanza, sono le spiagge tra Gargano e Salento: particolarmente indicate sono le litoranee di Margherita di Savoia e Barletta: i loro fondali bassi costituiti da finissima sabbia permettono di poter giocare con castelli di sabbia e non solo.

Terra di Bari

Scendendo verso sud, l’intramontabile Polignano a Mare si conferma come una delle mete possibili anche con bambini a seguito: le spiagge di Cala Fetente, Cala Ripagnola e Cala San Giovanni sono adatte a tutta la famiglia.

A 5 minuti di auto, anche la bella Monopoli si presenta consona al divertimento dei più piccoli, con calette di sabbia fine incastonate sul litorale.

Terra di Brindisi

Immancabili, nel nostro elenco a prova di bambini e famiglie, anche le litoranee di Fasano, Ostuni e Carovigno.

(Fonte Puglia.com)