A Bari apre lo Starbucks di via Argiro, clienti in coda per entrare: "Città sempre più internazionale"

Clienti in coda per entrare, in attesa di sorseggiare un Frappuccino o di addentare un dolce: da oggi anche Bari ha il suo punto vendita Starbucks, la celebre catena di caffetterie nota in tutto il mondo. Si tratta della prima apertura in Puglia e della seconda nel Sud Italia (dopo Marcianise, in provincia di Caserta). Il locale barese è stato realizzato in collaborazione con il gruppo Percassi, licenziatario del brand per l' Italia. Venticinque i lavoratori assunti, tra cui anche molti giovani.

Come prevedibile, curiosi e affezionati della caffetteria con il logo della sirena si sono messi in fila per provare il punto vendita del Murattiano: "Sono contenta - spiega una ragazza - perchè non dovrò più andare a Roma per visitarne uno. Penso che sia importante un'apertura qui in Puglia perchè ci sono sempre più turisti e quindi potenziali fruitori della catena".

"In un certo senso - racconta una signora in coda - ci sentiamo più internazionali. L'ho provato a Londra, in Olanda e ora c'è anche qui. Tra l'altro, secondo me, non andrà a fare troppa concorrenza alle altre attività nel centro cittadino, anche perchè noi abbiamo una grande tradizione di prodotti che sono diversi rispetto a quelli che si possono trovare allo Starbucks".

Un pensiero analogo a quello dello staff della catena di caffetterie: "A nostro giudizio - dice Angelo Buglio - Retail Manager Italia per Starbucks - un' apertura di un marchio del genere é un valore aggiunto per tutti i competitor perché spinge sempre ad alzare la qualità del servizio. La nostra offerta, tra l'altro, é calibrata anche per le esigenze del pubblico italiano".

La nuova caffetteria barese, la prima nel cuore di una città del Sud (l'altro Starbucks del Mezzogiorno a Marcianise è in un centro commerciale) é solo il primo passo di una strategia di espansione in tutta Italia: "Nei prossimi anni - rimarca Buglio - lo sviluppo dei locali sarà capillare e copriremo tante altre regioni italiane".