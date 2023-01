Stefano Accorsi in scena al Piccinni di Bari: scatti social tra vita d'attore e passeggiate a Pane e Pomodoro

Una passeggiata a Pane e Pomodoro ammirando la bellezza di Bari e godendosi un po' di relax tra uno spettacolo e un'altro: è quanto ha raccontato oggi sui social Stefano Accorsi, impegnato nel capoluogo pugliese dal 12 al 15 gennaio con lo spettacolo 'Azul - Gioia, Furia, Fede y Eterno Amor' (per la regia di Daniele Finzi Pasca e con Luciano Scarpa, Sasà Piedepalumbo, Luigi Sigillo).

Il popolare attore ha pubblicato alcune stories sul suo profilo instagram in cui 'racconta' i minuti prima di entrare in scena in occasione del debutto di ieri e poi la quotidianità di chi, per alcuni giorni, sarà nella nostra città.