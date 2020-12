Arriva la ''Stella di Betlemme'', un regalo di Natale tutto speciale brillerà nel cielo di Bari

Non accadeva da 800 anni: torna a brillare nel cielo la “Stella di Betlemme”. Pronti allora con il naso all'insu per ammirarla in tutto il suo splendore soprattutto nel giorno del solstizio d'inverno, anche se sarà visibile per tutto il mese di dicembre.

La Stella di Natale

Cosa accade? In realtà non si tratterà della comparsa di una vera e propria cometa ma di un fenomeno, l’apparente avvicinamento tra due pianeti, che permetterà la visione nel cielo di un punto luminoso chiamato “Stella di Natale o Betlemme”.

Ci sarà la grande congiunzione, ossia una sorta di bacio tra Saturno e Giove. I due pianeti si stanno avvicinando gradualmente già da mesi e il 21 dicembre saranno vicinissimi al punto da dare vita ad un fenomeno rarissimo che varrà la pena non perdere.

I due pianeti daranno vita ad un unico punto di luce nel cielo che gli astronomi definiscono la "Stella di Betlemme" proprio per la sua somiglianza con la cometa. Un evento che - muniti di telescopio - si potrà vedere in direzione sud-ovest circa mezz'ora dopo il tramonto.

Una luce speciale illuminerà quindi questo strano Natale ed è dal Medioevo che non si verifica un avvistamento di questo tipo tra corpi celesti, esattamente dall’alba del 4 marzo 1226, secondo quanto afferma Patrick Hartigan, astronomo della Rice University.