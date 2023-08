Dalla notte magica delle stelle cadenti alla SuperLuna: cosa vedere nel cielo di agosto 2023

Il mese di agosto è iniziato con uno spettacolare plenilunio, quello della Luna Piena dello Storione così chiamata dai nativi americani perchè segnava l'inizio del periodo in cui questo pesce abbondava. Il mese poi si concluderà giovedì 31 con tanti imperdibili appuntamenti e potremo assistere a una seconda Superluna, visto che il nostro satellite sarà nuovamente a una distanza inferiore al 90% del suo massimo perigeo possibile.

Tra venerdì 11 e domenica 13 agosto le Perseidi, le stelle di San Lorenzo, raggiungeranno, come segnala Meteo.it, la loro massima attività. Saranno quelle le notti in cui concentrare il maggior numero di desideri. Come sempre accade quando in un mese si verificano due lune piene, la seconda si chiama Luna Blu o Blue Moon.