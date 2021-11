La Puglia ancora una volta regina della prima serata in tv: tra critiche ed elogi 'Storia di una famiglia perbene' appassiona i baresi

La Puglia ha incantato ancora una volta: la prima di 'Storia di una famiglia perbene' ha appassionato 3.156.000 spettatori con un esordio del 17% di share battendo la proposta di Rai 1 con "Old man & the gun", con Robert Redford (2.643.000 spettatori, pari al 12,6 per cento di share) e i programmi in onda sugli altri canali. La fiction è stata trasmessa il 3 novembre in prima serata su Canale 5 ed è tratta dall'omonimo romanzo della scrittrice barese Rosa Ventrella.

Ma cosa ne pensano i baresi? Sui social impazzano i commenti: le location del set cinematografico non mentono, sono mozzafiato e la Puglia non tradisce ma molti non hanno mandato giù che la vera ambientazione tra i vicoli di Bari vecchia altro non è che quella tra le viuzze di Monopoli.

Non apprezzato anche l'accento degli attori non baresi e l'uso frequente di parolacce locali. E invece poi c'è chi scrive: 'Trovo che in questa fiction, più che l'accento barese, si punti sui valori e sacrifici che fanno le umili famiglie per dare ai loro figli un futuro migliore e tenere lontano le tentazioni del guadagno facile".

E Poi ancora: "Bari è una bellissima città che ha saputo riscattarsi nel corso degli anni, basti pensare a tante aziende e tante opportunità che oggi ci sono, oltre che alla bellezza che c'è sempre stata. Per quanto riguarda la fiction ho ritrovato la quotidianità di quei vicoletti dell'epoca. Comunque pur reali forse troppe parolacce..."

Dopotutto come accaduto per le serie Lolita Lobosco tratta dai romanzi di Gabriella Genisi, tra critiche e apprezzamenti anche anche questa fiction ha fatto breccia nel cuore dei baresi.