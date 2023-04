Tra Bari e provincia le riprese della serie tv 'Storia di una famiglia perbene 2': si cercano comparse 

Saranno girate in Puglia, tra Bari, Giovinazzo, Monopoli e Molfetta, le riprese della serie tv 'Storie di una famiglia perbene 2' di Stefano Reali, prodotto dalla 11 Marzo Film per Mediaset.

Per la serie, si cercano comparse. I casting si terranno il 12 e il 13 a Monopoli e Molfetta. Le selezioni si terranno mercoledì 12 aprile dalle ore 9:30 alle ore 13:30 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00 a Monopoli presso Palazzo Palmierie giovedì 13 aprile dalle ore 9:30 alle ore 13:30 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00 a Molfetta presso la Sala dei Templari in piazza Municipio, 32.

Si cercano uomini e donne di età compresa tra i 18 e i 75 anni (no minori).

Per partecipare non occorre inviare alcuna candidatura via mail. Bisognerà presentarsi direttamente in sede casting muniti di fotocopie del documento d’identità, codice fiscale e codice iban e email riportati a penna sulla fotocopia.

È prevista retribuzione per i selezionati durante la fase di riprese del progetto.

Info: storiadiunafamigliaperbene2@gmail.com