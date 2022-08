Bari 'sottosopra' per Joseph Quinn: l'attore di Stranger Things in città, tanti selfie con i fan

A Bari un Ferragosto in stile Hawkins, come la fittizia e poco tranquilla cittadina dove sono ambientate le vicende di Stranger Things, la popolare serie di Netflix divenuta un cult mondiale. Per fortuna non si tratta di entità poco raccomandabili provenienti dall'infernale 'Sottosopra' che minaccia i protagonisti negli episodi ideati dai Duffer Brothers: in città, per alcuni giorni di relax, è infatti giunto Joseph Quinn, il giovane attore inglese che nella serie veste i panni di Eddie Munson, studente ribelle e con la passione del metal entrato in scena proprio nell'ultima stagione e, in breve tempo, divenuto uno dei personaggi più apprezzati del mondo di Stranger Things.

L'attore 29enne inglese non è passato inosservato nel capoluogo pugliese. Tanti selfie con in fan e scatti social come quelli in una nota pasticceria del centro cittadino ma anche sul lungomare e altre zone iconiche di Bari, come piazza del Ferrarese. Una sorpresa che conferma, sempre di più, la Puglia tra le mete preferite delle star internazionali.

Foto @enricaciccola - Instagram josephquinn_italianfanclub