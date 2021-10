'Alfieri del lavoro', il presidente della Repubblica Mattarella premia una studentessa di Rutigliano

Anche quest'anno sono stati premiati al Quirinale venticinque neo Cavalieri del Lavoro e i migliori studenti d’Italia, gli Alfieri del Lavoro. Si tratta di una prestigiosa riconoscenza a chi ha mostrato un grande impegno e una forte dedizione nello studio e nella vita scolastica.

Tra i premiati del 2021 c'è anche una studentessa di Rutigliano, Nataly Debellis.

Con un post su Facebook l'elogio del sindaco alla studentessa premiata:"Una gioia immensa ed un orgoglio indescrivibile quello che sento oggi per Nataly Debellis, studentessa dell'IISS ALPI-MONTALE che proprio questa mattina ha ricevuto dal Presidente Sergio Mattarella il Premio “Alfieri del Lavoro”. Un importante riconoscimento che viene dato a coloro che si sono distinti per meriti scolastici “Il mio sogno – racconta alla Repubblica – è fare l’astrofisica e dare così il mio contributo alla ricerca italiana”

Ti auguro di poter raggiungere ogni obiettivo e colgo l’occasione per ringraziarti di essere parte attiva e creativa di una comunità giovane e virtuosa".

Il Premio Alfieri del Lavoro va a 25 studenti diplomati con il massimo dei voti. Quest'anno la premiazione ha riguardato 50 Alfieri del Lavoro, 25 selezionati per il 2021 e 25 selezionati nel 202. Questi ultimi che non hanno potuto ritirare il premio lo scorso anno a causa dell’emergenza sanitaria.