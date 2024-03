Corsi di formazione gratuiti e aperti a tutti su creazione d'impresa e project management: come partecipare

Autoimprenditorialità, management d’impresa, transizione digitale: sono queste le parole chiave del progetto SUCCESS, lanciato questa in mattina in Regione Puglia da Tecnopolis PST, Comune di Valenzano e Comune di Durazzo.

Due corsi di formazione completamente gratuiti e aperti a tutti su creazione d'impresa e project management, dedicati a chi vuole avviare una propria attività imprenditoriale o approfondire tecniche gestionali per far crescere il proprio business, affiancati da un percorso di approfondimento sulla transizione digitale dedicato al personale amministrativo dei due Comuni partner di progetto.

Le prime classi si terranno contemporaneamente a Valenzano e Durazzo a partire da mercoledì 4 marzo. Il buon riscontro in termini di iscrizioni, 80 per l’edizione italiana in poco meno di un mese, ha spinto Tecnopolis PST alla riapertura dei termini di iscrizione per formare ulteriori classi. Per iscriversi, occorre compilare il modulo presente all’indirizzo https://bit.ly/ success-tecnopolis entro venerdì 29 marzo. Non è necessario essere residenti a Valenzano.

I due corsi contano rispettivamente 20 e 23 ore di formazione frontale, con 3 lezioni pomeridiane settimanali — mercoledì, giovedì e venerdì dalle 14:30 alle 17:30 — negli spazi del Centro Culturale di Valenzano (Largo Plebiscito) e presso Tecnopolis PST (strada Provinciale per Casamassima, km 3). A Durazzo, tutte le lezioni si terranno presso il Multifunctional Youth Center. Il laboratorio sulla creazione d’impresa accompagnerà la classe in un percorso che darà loro gli strumenti per trasformare un’idea in un’attività imprenditoriale, attraverso moduli dedicati alla stimolazione del pensiero divergente, alla definizione del prodotto e del servizio, alle tecniche di vendita e alla formulazione del budget. Il laboratorio di project management, per chi ha già un’attività d’impresa avviata, fornirà le basi teoriche e operative per pianificare i progetti, individuare e comunicare con gli stakeholder e cercare sul territorio fondi e finanziamenti per far crescere la propria attività.

“Questo progetto rappresenta un passo strategico per Tecnopolis e segna un ulteriore progresso nel nostro impegno quarantennale per la promozione dell'imprenditorialità e lo sviluppo del territorio – dichiara Annamaria Annicchiarico, Direttrice Generale Tecnopolis PST - È particolarmente significativo poiché coinvolge Valenzano, il luogo che consideriamo la nostra casa, e Durazzo, con il quale abbiamo instaurato solidi rapporti di cooperazione nel corso degli anni. Ci impegniamo a garantire il successo di SUCCESS e a contribuire al miglioramento delle competenze e delle opportunità per la comunità locale. Siamo grati alla Regione Puglia e ai nostri partner per la fiducia e la collaborazione nell'affrontare questa importante iniziativa”.

Il progetto SUCCESS è infatti “uno dei 30 progetti finanziati nell’ambito degli Avvisi Pubblici 2021 e 2022 relativi alla Legge regionale n. 20/2003, Partenariato per la Cooperazione – ricorda Silvia Visciano, Dirigente Sezione Ricerca e Relazioni Internazionali della Regione Puglia - che ha investito in totale oltre 800mila euro nell’ultimo biennio per favorire la cultura della cooperazione fra comunità e istituzioni, con una particolare attenzione all’Albania, che in 8 dei 30 progetti è il Paese di localizzazione dell’intervento. Si tratta di una nobile tradizione di interventi regionali di promozione alla cooperazione allo sviluppo, della cultura della pace e del partenariato locale, che permette ai diversi partner, beneficiari di progettualità come quella che presentiamo, di affinare le proprie competenze anche nella chiave del raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030”.

“Per Valenzano, SUCCESS rappresenta un’importante opportunità per far crescere il tessuto imprenditoriale locale e dare, soprattutto ai più giovani, degli strumenti per avviare in autonomia una propria attività senza improvvisazione ma con competenze tecniche subito spendibili sul territorio – sottolinea Giampaolo Romanazzi, sindaco di Valenzano – La rinnovata collaborazione con Tecnopolis, inoltre, è occasione per rinsaldare la relazione con quello che è un polo della cultura e dell’innovazione altamente strategico per il nostro territorio. Con loro a fianco, abbiamo tutte le carte in regola per rinfrancare il territorio da un’immagine di spazio periferico rispetto alla città, funzionale anche a trattenere, o anche attrarre, le professionalità e i talenti espressione dell’hinterland barese con concrete opportunità di crescita e sviluppo”.

“Siamo molto felici di questa partnership con Tecnopolis e il Comune di Valenzano – conclude la dottoressa Floreta Kertusha, referente del progetto SUCCESS per la Municipalità di Durazzo - perché apre a ulteriori possibilità di collaborazione nell’immediato futuro, non solo nel campo delle imprese o della digital transformation ma anche di un più proficuo scambio di relazioni, competenze ed esperienze”.