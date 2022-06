A Putignano esplode l’atmosfera tipica del carnevale: un successo di cartapesta, maschere e spettacoli

In attesa di Roy Paci e della sua Banda Mistica prevista per la sera di domenica 3 luglio, ha ottenuto un ottimo riscontro di pubblico il primo fine settimana di eventi di cArte e Maschere – Il carnevale si racconta d'estate che ha portato coriandoli, cartapesta arte, spettacoli e maschere nel cuore di Putignano.

La Fondazione Carnevale di Putignano col presidente suo Maurizio Verdolino ed il Consulente artistico dell'evento, Roberto Ricco , è un'atmosfera tipica del carnevale di Putignano esplodere l'atmosfera tipica del prossimo inverno anche fuoristagione, dando anche appuntamento al prossimo carnevale, quella che conterà ben 629 anni di storia.

Da venerdì 24 giugno a domenica 26 giugno, il popolo del carnevale composto dai locali, tanti turisti e da chi è giunto da più parti di Puglia e d'Italia, ha raccolto con favore l'invito a mascherarsi partecipando da protagonista alla festa.

Attorno alle 11 Grandi Sculture a Cartapesta disseminate per il centro del paese, si sono svolti eventi, spettacoli ed anche momenti teatrali. Tutti gratuiti e con libero accesso. Dallo spettacolo di danza verticale della Compagnia di danza EleinaD che ha animato e ammaliato il pubblico attorno al Cigno Nero in cartapesta, allo show di Drag Queen dal titolo “Have a Mer-mazing day and make waves” a cura degli artisti del Mermaids Project di Mauro de Palma e Nicole Vittoria Calandrini (Miss Drag Queen del 2021) all'ombra di un'ammaliante sirena in cartapesta. E poi, la pizza tradizionale con musicisti e danzatori che hanno coinvolto il pubblico accanto al Santo Stefano in cartapesta alto oltre 12 metri e con luci interattive, ed i ritmi afro-brasiliani della Bandita Street Band di fronte alla danzatrice in poltrona, ovviamente di cartapesta. Inoltre, lo spettacolo di clownerie da strada a cura di Otto Panzer di e con G. Risola , e quello di giocoleria con Bartolomeo e Cippina di e con Deianica Dragone e Carmine Basile . Infine, nei pressi della scultura dedicata ad una dama in cartapesta intenta a truccarsi, la narrazione teatrale “Grimilde” , tratto da Biancaneve, con e di Monica Contini . Gli spettacoli saranno riproposti sabato prossimo, 2 luglio, all'incirca ore 19.30 e che saranno riproposti in replica durante tutta la serata.

Ad impreziosire il primo week-end di festa carnevalesca d'estate a Putignano anche il raduno delle maschere italiane ; le maschere giunte da ogni parte dello stivale, con i loro costumi varipinti, hanno sfilato accanto a gruppi mascherati provenienti da Manfredonia e da Montemarano. Non sono mancati ovviamente i putignanesi che sono scesi in strada mascherati, in gruppo o individualmente, e che con lo spirito che li caratterizza hanno preso parte all'evento coinvolgendo gli ospiti giunti da lontano ei turisti a spasso fra le installazioni interattive e animate.

Durante questi primi giorni di festa sono state inaugurate anche le mostre legate all’evento: quella di miniature dei carri in cartapesta in piazza Plebiscito, cuore del centro storico; la mostra dei Farinella interpretati dai maestri cartapestai nel chiostro del Comune; e le due mostre di arte nella casa-museo Palazzo del Principe Romanazzi Carducci. Un evento che è un tuffo nell’arte e nella cultura

Infine, famiglie e bambini hanno trovato casa nel Villaggio di Farinella che ha accolto in questi giorni laboratori creativi e artistici, e in piazza Santa Maria l’evento “Come una volta” a cura dell’associazione Trullando dedicato al carnevale contadino.

La ricca programmazione di cArte e Maschere vi aspetta il prossimo fine settimana, dal 1 al 3 luglio, con eventi, animazione e spettacoli. Da non perdere “Banda Mistica” di e con Roy Paci: una parata con sette bande musicali (Bandita, Birbant Band, Boomerang Band, Euroband, Banda Millico, Timbales e Rusty Brass) guidate da Roy Paci che confluiranno in largo Porta Nuova per un evento musicale unico e irripetibile.

Per la partecipazione ai laboratori creativi si consiglia la prenotazione ai seguenti contatti: telefono 377.5927002; email travel@carnevalediputignano.it