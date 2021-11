Uno spettacolo musicale che ricorda e rievoca la storia: “Suoni dalla Torre”, la video performance artistica all’interno della torre normanna di Terlizzi

Sonorizzare una torre normanna era la mission di un progetto ideato dal compositore e pianista Livio Minafra e realizzato grazie al sostegno della REGIONE PUGLIA – FSC 2014/2020 – Patto per la Puglia - Investiamo nel vostro futuro nell'ambito della Programmazione Puglia Sounds Producers 2020/ 2021” . Un lavoro di ricerca confluito in “Suoni dalla torre”, questo il titolo del progetto a cura di Minafra con la collaborazione RedTomato , concretizzatosi nel video show musicale che trasmesso lo scorso 27 ottobre , nonché nel disco “Come in un sogno” in uscita il 6 novembre sulle piattaforme digitali.

Una performance musicale completamente improvvisata, dall'interno e dalla terrazza della torre, che sonorizza, ricorda e rievoca la storia della stessa torre normanna di Terlizzi. Uno spettacolo musicale originale che il pianista esegue in compagnia di due musicisti, Claudio De Leo e Nicolò Marziale, che con l'ausilio di strumenti elettronici, creano ambienti sonori e tappeti ritmici trasportando la rievocazione musicale storica alla contemporaneità. Non soltanto un concerto ma anche un momento in cui si parla del luogo e della sua storia e del modo in cui la musica possa cristallizzarlo in note, melodie, effetti sonori.

Dallo show musicale di ventotto è nato il disco di piano solo di Livio Minafra intitolato “Come in un sogno”, contenete undici tracce: Gorgoglii (Livio Minafra), Fiumi (Livio Minafra), Valli (Livio Minafra), Rupe (Livio Minafra) ), Ah! Susanna (Stephen Foster), Aquile (Livio Minafra), Aquiloni (Livio Minafra), Come in un sogno (Livio Minafra), Risvegli (Livio Minafra), Cristalli (Livio Minafra), Ninna nanna (Johannes Brahms).

"Una bella cavalcata e traversata fatta nell’animo tra mille colori e sfumature di: suoni, passione, melodia, energia, occidente, echi balcanici, turchi, ricordi, nenie, pathos, rintocchi, campane e molto molto altro", afferma Livio Minafra "Abbiamo raccolto la sfida di sonorizzare una torre, ascoltarne i suoni strutturali, miscelare tutto con passione e un pizzico di follia".

“Suoni dalla torre” è stato prodotto da RedTomato , che ne ha curato anche mix e mastering , per la regia di Lorenzo Zitoli , ed ha coinvolto, al fianco di Minafra (pianoforte, sintetizzatori, percussioni), altri musicisti quali Claudio De Leo ( live electronics, sintetizzatori) e Nicolo' Marziale (drum machine, live electronics). Le riprese sono state realizzate da Daniele Vispo e Leonardo Testini con editing a cura di TIMELINE_AV ed un team production composto da Marco Albanese e Raffaele Barile . Il progetto è stato inoltre portato a termine grazie al supporto del Comune di Terlizzi, l'Assessorato alla Cultura e l'Associazione Nazionale Carabinieri.