A Bari la 'sup mania' è ormai inarrestabile: di fronte alla spiaggia di Pane e Pomodoro nata una casa per gli amanti degli sport acquatici

La spiaggia, le albe e i tramonti sul mare, il panorama mozzafiato del Lungomare, tutto questo si può apprezzare stando seduti, in piedi o come su di una piroga a bordo di una tavola galleggiante: lo sanno bene gli sportivi del 'Sup' forma abbrevviata dello 'Stand Up Paddle' che da qualche anno si muovono spediti lungo la costa barese a bordo delle loro tavole 'da sup'. Uno sport molto simile al surf e che ha origini lontane, dai primi marinai che attraversarono il mare e colonizzarono molte isole polinesiane.

Ed è proprio di fronte Pane e pomodoro che da qualche settimana c'è ''California'', un locale dove è possibile noleggiare le tavole o lasciare la propria, usufruire di docce e spogliatoi, rilassarsi nelle zone relax, come si legge sulla pagina Facebook dell'Assessore allo sport Petruzzelli.

© Foto Facebook Pietro Petruzzelli

"Una vera e propria casa del sup e del surf dedicata non solo a chi pratica questi sport o agli appassionati, ma anche ai tantissimi turisti che affollano la nostra spiaggia cittadina e che hanno così la possibilità di uscire in mare con la tavola, e di divertirsi.Il lavoro che da qualche anno stiamo facendo per rendere davvero Bari una città di mare, dove praticare sport nautici durante tutto l'anno e non solo d'estate, sta portando i suoi risultati", contunua Petruzzelli.

"L'apertura di locali come questi significa che non siamo i soli ad averci creduto e a continuare a crederci. A credere che il mare è una risorsa preziosissima per lo sviluppo del turismo e la crescita del territorio, anche attraverso lo sport. E io di questo sono particolarmente orgoglioso".

Conclude divertito: "E poi, guardando queste foto, non vi sembra davvero di stare un pò in California?"

© Foto Facebook Pietro Petruzzelli