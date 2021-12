I supereroi acrobatici salutano 'in quota' i bambini dell’ospedale pediatrico Giovanni XXIII

L’assessora alle Culture Ines Pierucci ha assistito questa mattina, all’esterno dell’ospedale pediatrico Giovanni XXIII, all’esibizione dei Supereroi acrobatici, l’iniziativa solidale promossa dalla EdiliziAcrobatica di Bari per far vivere piccoli pazienti, insieme alle loro famiglie, un’esperienza entusiasmante come può essere quella di assistere, dal vivo, all’arrivo dall’alto dei loro supereroi preferiti.

Nei panni di Capitan America, Uomo Ragno, Flash e Batman i tecnici dell’azienda che si sono calati dal tetto dell’ospedale appesi con la doppia fune di sicurezza per emozionare i bambini ricoverati e spingerli ad affrontare con coraggio le loro malattie, proprio come dei piccoli supereroi.

“L’iniziativa di questa mattina al Giovanni XXIII è stata non solo encomiabile ma anche molto emozionante - commenta Ines Pierucci -. Ringrazio Anna Marras per questo dono bellissimo rivolto ai bambini e alle bambini che stanno trascorrendo in ospedale questo periodo di festa, e che oggi hanno sorriso felici nel veder volteggiare i loro eroi. Regalare un sorriso significa infondere coraggio, e il coraggio è un elemento fondamentale del percorso di guarigione. Grazie alla disponibilità dell’azienda, in accordo con le assessora Romano e Bottalico, contiamo di poter replicare un’iniziativa analoga in altri luoghi della città frequentati dai più piccoli, magari una scuola o un centro diurno”.