Superluna, baci spaziali e pioggia di stelle: gli eventi nel cielo notturno di Luglio 2023

Le notti di luglio regaleranno indimenticabili spettacoli nel cielo: sarà un mese ricco di appuntamenti da non perdere per gli appassionati di astronomia. Da ricordare è il maestoso spettacolo della prima Superluna del 2023, i tanti desideri sotto la pioggia di stelle cadenti e i "baci" spaziali ovvero le congiunzioni tra i pianeti. Qui di seguito trovate tutte le date, segnalate da meteo.it.

Superluna del Cervo

Lunedì 3 luglio splenderà in cielo la prima Superluna dell'anno, che viene anche chiamata la "Superluna del Cervo" perché in questo mese le corna degli esemplari maschi raggiungono le massime dimensioni che, secondo un'antica leggenda, sono talmente grandi da poter oscurare anche la luce della Luna. Quella di lunedì 3 luglio sarà una Superluna più imponente del solito, come spiegato da Gianluca Masi, astrofisico, responsabile scientifico del Virtual Telescope Project: "La prossima apparirà circa il 5% più grande e un po’ più luminosa della media, ma solo un osservatore esperto potrebbe, forse, rendersene conto. Infatti, si tratta di variazioni tutt’altro che eclatanti, che tuttavia aggiungono fascino all’evento, preziosa occasione per ammirare il nostro satellite naturale nel contesto del cielo

"Al suo sorgere o tramonto, la Luna si proietta dietro palazzi ed elementi del paesaggio, generando la sensazione che il suo disco sia più grande, ma è solo un’illusione ottica, dovuta appunto alla presenza nel campo visivo di termini di paragone, tratti dall’ambiente", ha spiegato l'astrofisico Gianluca Masi.

3 “baci” spaziali

A luglio ci saranno diversi pianeti in congiunzione stretta, pronti a scambiarsi quelli che vengono anche chiamati “baci” spaziali. Martedì 11 luglio la Luna danzerà con Giove, giovedì 20 luglio Giove si scambierà un bacio con Venere, mentre giovedì 27 luglio Venere, dopo aver salutato la Luna, sarà diretta verso Mercurio.

Meteore

Le Delta Aquaridi del Sud saranno attive da mercoledì 12 luglio a mercoledì 23 agosto e raggiungeranno il loro picco attorno a domenica 30 luglio. Il momento migliore per la loro osservazione sarà dal tramonto all'alba quando, cielo permettendo, si potranno riuscire a individuare fino a 25 meteore all'ora. I più fortunati potranno così esprimere altrettanti desideri da vedersi esaudire.