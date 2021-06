Tratto in salvo un bellissimo esemplare di tarabusino: stanco del viaggio migratorio è stato ritrovato dagli operatori Anpana

Un bellissimo esemplare di tarabusino maschio è statao recuperato sul territorio di Rutigliano dalle guardie della Protezione Animali Selvatici. Il volatile, probabilmente stanco e debilitato a causa del lungo viaggio migratorio, non riusciva a riprendere il volo. Trovandosi inoltre in un'area fortemente frequentata dai gatti è stato messo in sicurezza e trasportato dagli operatori Anpana presso l'osservatorio Faunistico Regionale di Bitetto per le cure necessarie.

©Foto Facebook Anpana Bari

I veterinari hanno annunciato che presto il volatile tornerà in salute e potrà riprendere il suo viaggio in volo.

(Fonte Anpana Bari)