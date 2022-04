Un Tasso in difficoltà salvato dagli operatori Anpana: la segnalazione di una cittadina di Altamura nel giorno di Pasquetta

Nella giornata di Pasquetta gli Operatori ANPANA hanno soccorso e recuperato in agro di Altamura un Tasso in difficoltà grazie alla segnalazione di un'attenta cittadina del posto: l'animale non riportava ferite visibili ad occhio nudo, tuttavia gli operatori hanno ipotizzato la presenza di un trauma dovuto ad un urto con un'auto in movimento.

Per fortuna, come riportato sulla Pagina Facebook, il tasso è stato consegnato all'osservatorio Faunistico Regionale di Bitetto per mantenerlo in osservazione e ricevere le dovute cure prima di rimetterlo in libertà.