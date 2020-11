'Teatro Mi Manchi', il Teatro Pubblico Pugliese lancia l'iniziativa destinata a tutti gli affezionati del teatro

Il teatro ci manca e al teatro mancano i suoi spettatori! È da questa affermazione che il Teatro Pubblico Pugliese è partito per ideare e lanciare la sua nuova iniziativa “Teatro mi manchi”, destinata a tutti gli affezionati del teatro, quel pubblico così numeroso che frequenta le repliche degli spettacoli programmati in tutta la regione e che oggi, invece, è costretto a rimanere a casa. Così come sono costretti a rimanere a casa gli artisti e tutte le maestranze del mondo dello spettacolo.

“Come nelle più grandi storie d’amore, il teatro vive di reciprocità: non ci sono artisti senza pubblico, non c’è pubblico senza un teatro in cui vivere assieme l’emozione dello spettacolo. Abbiamo bisogno di sentirvi vicini e di riempire con la vostra voce questo tempo sospeso, aspettando di poterci presto incontrare nelle platee pugliesi” si legge sulla pagina Facebook del Teatro Pubblico Pugliese.

Partecipare all’iniziativa è facilissimo. Basta inviare un video-selfie di massimo un minuto raccontando la propria vita senza teatro, quello che si prova, quello di cui si sente la mancanza e cosa significa vivere senza teatro. Lanciata sui canali social del consorzio per le arti e la cultura della regione Puglia - dove si trovano anche tutte le indicazioni per partecipare e il modulo/liberatoria da compilare per autorizzare l’uso delle immagini inviate - l’iniziativa, pensata come una rubrica con cadenza settimanale, sta già ricevendo i primi contributi dagli appassionati di teatro.

I video che arriveranno, saranno pubblicati sui canali social del Teatro Pubblico Pugliese per raccontare il periodo di sospensione con gli occhi del pubblico. I materiali vanno tutti inviati alla mail social@teatropubblicopugliese. it. I video devono essere girati tenendo lo smartphone in orizzontale e indossando gli auricolari per garantire un audio ottimale, devono durare massimo un minuto ed essere accompagnati da una piccola presentazione, dalla liberatoria per l’uso delle immagini e da una foto del documento di identità.

Ecco primo video pubblicato:

https://www.facebook.com/ teatropubblicopugliese/videos/ 1493562714175480