Grandi risultati per il Circolo Vela Bari alla seconda tappa dell'Italia Cup: una giovane atleta terza femminile U16 in Ilca 4

Martina Volpicella del Circolo Vela Bari è arrivata terza femminile U16 in Ilca 4 alla seconda tappa dell'Italia Cup Portocivitanova organizzata dal Club Vela Portocivitanova (CVP).

Molto buone anche le prestazioni di Francesco Stabile che, alla seconda esperienza in classe Ilca 4, ha chiuso la regata al 15⁰ posto su 171 partecipanti; e quella di Gabriele Amodio che ha chiuso 11esimo fra i 47 partecipanti nella classe olimpica Ilca 7 dove il livello era molto alto.

Il tutto con tre giornate di prove davvero complesse e perturbate con vento oscillante e variabile tra i 3 e i 15 nodi che che hanno consentito ai 400 partecipanti da tutta Italia (171 per gli Ilca 4; 175 per gli Ilca 6; 47 per gli Ilca 7) di portare a termine un numero davvero limitato di prove (2 per gli Ilca4; 3 per gli Ilca 6 e per gli Ilca 7 sulle 8 in programma).



Tra i partecipanti per il CV Bari, sempre accompagnati dai tecnici Riccardo Sangiuliano e Luca Bergamasco, c'erano anche Martina Palumbo negli Ilca 4; Francesco Romani e Roberto Toscano tra gli Ilca 6; e Nicolò Maria Barracane Soffietto e Pierfrancesco Calogiuri negli Ilca 7.



Molto soddisfatti i tecnici Riccardo e Luca che sono già al lavoro con i ragazzi per preparare gli allenamenti e le prove delle prossime settimane.