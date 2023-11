Tommaso Mazzanti di All’Antico Vinaio arriva a Bari, scatta foto e lancia un invito: "Che dite apriamo anche qua?"

Dopo Milano, Roma, Napoli, New York... e le storiche sedi di Firenze ci sarà anche una sede a Bari? Parliamo dell'Antico Vinaio, la famosa paninoteca fiorentina divenuta famosa in tutto il mondo. Il proprietario Tommaso Mazzanti compare sui social mostrandosi per le vie di Bari vecchia, nella famosa via delle orecchiette. Dopo aver incontrato la mitica Nunzia con tanto di foto postata sui social, ha così invitato il pubblico a rispondere alla sua domanda: "Apriamo o no anche a Bari? Commentate se volete l'Antico Vinaio qui a Bari".

Chissà se la sua crema di pecorino, la sbriciolona e la nuova crema di patate al forno potrebbero conquistare anche Bari.