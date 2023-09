Tommaso Paradiso al Joy's Pub di Bari: due chiacchiere con il cantante davanti ad una buona birra

'Un giro nei pub per ascoltare il nuovo album insieme a Tommaso Paradiso'. Così il cantante aveva annunciato sulla sua pagina Instagram un'iniziativa davvero singolare, un sogno per i fan: poter bere una birra in sua compagnia nei vari locali italiani dove egli stesso avrebbe fatto tappa.

La tappa Barese è stata svelata: il 20 settembre nel Joy's Pub il cantautore romano (come si leggeva qualche giorno fa sempre sul suo profilo Instagram) sarà a disposizione per ascoltare l'album insieme ai suoi fan, raccontare come sono nate alcune canzoni e scambiare qualche curiosità.

Le modalità di accesso erano state indicate sempre sui social: possono accedere solo coloro che hanno preordinato una copia autografata del suo ultimo lavoro Sensazione stupenda.

Foto (Dalla Pagina Instagram)