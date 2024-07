Torna la Festa della Cipolla Rossa: ad Acquaviva delle Fonti due giornate di visite guidate, laboratori e gastronomia

Torna dopo cinque anni di stop la Festa della Cipolla Rossa di Acquaviva delle Fonti sabato 20 e domenica 21 luglio 2024, organizzata dalla Pro Loco “Curtomartino” grazie al sostegno del “Programma di promozione dei prodotti agroalimentari pugliesi di qualità ed educazione alimentare -triennio 2024-2026” del Dipartimento Agricoltura della Regione Puglia e in stretta sinergia con la Città Metropolitana di Bari, il Parco Nazionale dell’Alta Murgia, il Gal Sud-Est Barese e Unpli Puglia.

Alla conferenza stampa nella sala conferenze dell’assessorato regionale all’agricoltura hanno partecipato Marco Lenoci, sindaco di Acquaviva delle Fonti, Mariagrazia Barbieri, assessore all’Agricoltura del Comune di Acquaviva delle Fonti, Alessandro Macchia, presidente della Pro Loco “Curtomartino” di Acquaviva delle Fonti, Rosella Anna Giorgio, dirigente della Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali del Dipartimento Agricoltura, Francesco Pasculli in rappresentanza del GAL Sud Est Barese e Rocco Lauciello, presidente Unpli Puglia.

“Salutiamo il ritorno di questo momento di aggregazione gastronomica e culturale nel nome della Cipolla Rossa di Acquaviva – ha ricordato l’assessore regionale all’Agricoltura, Donato Pentassuglia, a margine della presentazione della Festa della Cipolla Rossa – che è un prodotto delle nostre terre dal riconosciuto valore nutraceutico, un bulbo prezioso che è protagonista della Dieta Mediterranea, in purezza e nelle diverse trasformazioni, in accoppiata con le altre eccellenze enogastronomiche del territorio di appartenenza”.

La Festa della Cipolla Rossa di Acquaviva nasce nel 1997: in questo nuovo corso la contaminazione tra arte e gastronomia parte dai visual scelti per le attività di comunicazione e dalle idee portate da un gruppo di giovani acquavivesi, per ridare forza ad un prodotto identitario come la Cipolla Rossa di Acquaviva, tenendo insieme il rispetto della tradizione e il lavoro degli agricoltori con la volontà di riaggregare le persone, residenti ma anche turisti e visitatori.

“La Festa torna dopo anni difficili a causa della pandemia, ma anche da un riassetto associativo necessario per trovare nuovi stimoli e nuove idee. Torniamo con lo spirito di voler rilanciare la città – ha ricordato Alessandro Macchia, Presidente della Pro Loco Curtomartino - e in primis il nostro prodotto tipico per eccellenza. Ma anche con tante novità per offrire a un pubblico sempre più ampio l’opportunità di godere a pieno di questi due giorni di eventi. Sarà una festa a regola d’arte perché sarà organizzata nei minimi dettagli, perché avrà un chiaro indirizzo culturale e perché coinvolgerà tutto il nostro territorio con visite e attività che andranno a valorizzare Acquaviva e tutte le sue peculiarità. Quest’anno la festa sarà di casa in Piazza Garibaldi dove, in tutta sicurezza, la manifestazione potrà ospitare il pubblico e le diverse attività in programma. Parallelamente, come tutto l’anno, ci saranno visite guidate, laboratori ed esperienze sul territorio, in collaborazione con l’Ufficio Turistico gestito dai soci e volontari della Pro Loco”.

PROGRAMMA DELLA FESTA DELLA CIPOLLA ROSSA DI ACQUAVIVA DELLE FONTI 2024

• 14 luglio ore 19:00

Vernissage: apertura della mostra The Puglieser e The Acquaviveser

• Dal 14 al 21 luglio dalle ore 18:00 alle ore 21:00 presso Sala C. Colafemmina e Museo Archeologico AMA “Austscio Busto” di Palazzo de Mari

Mostra: The Puglieser e The Acquaviveser (ingresso gratuito)

• Dal 17 al 19 luglio dalle ore 18:00 alle ore 21:00 in Piazza dei Martiri del 1799

Strati Music Contest (ingresso gratuito)

• 18 luglio ore 18:00 in Piazza dei Martiri del 1799

A caccia della Cipolla! Per bambini dai 7 ai 10 anni. A cura dei Folletti della Cassarmonica

• 19 luglio ore 17:30

Rossa di sera – tour gratuito ai campi di cipolle rosse di Acquaviva con aperitivo

• Sabato 20 luglio

Dalle ore 18:00: apertura stand gastronomici – Piazza Garibaldi

Ore 19:00: Alla corte dei De Mari – visita guidata gratuita al Museo Archeologico “Austacio Busto” e a Palazzo de Mari a cura dell’Archeoclub “Sante Zirioni”

Dalle ore 18:00: Strati Music Contest la finale – Piazza Garibaldi Ore 21:00: Gaia Gentile in concerto – Piazza Garibaldi

Ore 23:00: Armando Lenotti – Dj Set – Piazza Garibaldi

Presenta Nikita Magno

• Domenica 21 luglio

Dalle ore 18:00: apertura stand gastronomici – Piazza Garibaldi

Ore 19:00: Tra sacro e profano- visita guidata gratuita al centro antico a cura dell’Archeoclub “Sante Zirioni”

Ore 21:30: Donatella Rettore in concerto in Brilla Summer Tour – Piazza Garibaldi Ore 23:30: estrazione lotteria abbinata alla Festa della Cipolla Rossa