Bari torna a celebrare San Nicola: il 6 dicembre luminarie, messa e cioccolata calda. La processione della statua in auto

Dopo un anno di stop torna finalmente la tradizionale festa di San Nicola. Il 6 dicembre Bari riaccende le luci a festa sul santo più venerato al mondo. Le celebrazioni subiranno qualche modifica per garantire la sicurezza a tutti coloro che parteciperanno all'evento ripristinato dopo l' interruzione nel 2020 a causa dell'emergenza sanitaria.

La Basilica di san Nicola ha reso pubblico il programma . In piazza San Nicola tornano le luminarie: si accenderanno il 1 dicembre con l'esposizione della statua del santo e l'animazione degli zampognari. Con la tradizionale Messa delle 5 del mattino guidata dal rettore della Basilica padre Giovanni Distante e l'immancabile lancio di Diane, comincia il 6 dicembre barese, dedicato al Santo Patrono della città, San Nicola. In basilica arrivano i fedeli per partecipare alla celebrazione religiosa. Bari Vecchia si veste a festa aspettando l'evento tra sgagliozze e cioccolata calda.

Alle 18 segue la celebrazione eucaristica presieduta da sua Ecc.za Rev.ma Mons. Giuseppe Satriano, Arcivescovo di Bari-Bitonto e la consegna da parte del sindaco Antonio Decaro delle chiavi della città di Bari al Santo Nicola

Un'importante novità riguarda la processione che non si svolgerà a piedi come avveniva gli scorsi anni: la statua di San Nicola verrà portata in processione in auto seguendo un itinerario lungo alcune vie della città: da Piazza San Nicola attraverso il Lungomare, Corso Vittorio Emanuele e Piazza Garibaldi, via San Francesco d'Assisi, Giardini D'Aragona, Corso de Tullio per poi ritornare attraverso il Lungomare di nuovo in piazza San Nicola

Le strade saranno chiuse temporaneamente al traffico ed insieme ad esse anche alcune vie del Murattiano per consentire ai cittadini di rivivere in serata l'accensione del grande albero di Natale in Piazza del Ferrarese e il gran finale con uno spettacolo di fuochi d'artificio al molo Sant'Antonio.