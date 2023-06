La Torre dell’Orologio si illumina di blu: anche Bari aderisce alla Giornata Mondiale del Rifugiato 2023

La Città metropolitana di Bari aderisce alla Giornata Mondiale del Rifugiato 2023 illuminando di blu, a partire da questa sera e fino a domani, martedì 20 giugno, la Torre dell’Orologio del Palazzo istituzionale dell’Ente.

L’iniziativa è a sostegno della campagna Hope Away from Home dell’UNHCR - Agenzia ONU per i Rifugiati - per inviare un messaggio di speranza e inclusione alle persone rifugiate di tutto il mondo.

I percorsi d’accoglienza e d’integrazione promossi e realizzati dagli enti locali sono fondamentali per permettere alle persone rifugiate di riacquistare dignità e coraggio, e contribuire alla sicurezza, alla crescita e al benessere della società. Per tale ragione, la Giornata Mondiale del Rifugiato mira a portare all’attenzione dell’opinione pubblica l’importanza di tale impegno nelle zone di frontiera, nelle città metropolitane così come nei piccoli centri sparsi sul territorio, a favore di quanti fuggono da guerre, persecuzioni e violenza, chiunque essi siano e da qualunque luogo siano stati costretti a fuggire.