La Torre del Palazzo della Città metropolitana si tinge di viola: anche Bari celebra la Giornata del Neonato Pretermine

Mercoledì 17 novembre si celebra in tutto il mondo la Giornata del Neonato Pretermine, evento riconosciuto dal Parlamento Europeo grazie all'impegno della European Foundation for the Care of Newborn Infants (EFCNI) ed istituita per richiamare l'attenzione sui temi riguardanti la prematurità.

La Città metropolitana di Bari, su richiesta della UOC - Unità Operativa Complessa di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale del Policlinico di Bari, diret ta dal prof. Nicola Laforgia, ha aderito all’iniziativa e per testimoniare la vicinanza dell’Ente ai piccoli neonati e alle loro famiglie illuminerà di viola, il colore associato ai nati prematuri, la Torre dell’Orologio del Palazzo istituzionale.

La Giornata Mondiale della Prematurità ha lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sulle nascite pretermine, cioè prima della 37esima settimana. Nel mondo 1 bambino su 10 nasce prematuro. In Italia, i neonati prematuri sono il 6,9% delle nascite, percentuale che ha visto un incremento negli ultimi due anni di emergenza sanitaria per i nati da mamme positive al Covid-19.