La Torre della Città metropolitana e la Fontana di Piazza Moro si tingono di blu: Bari ricorda la Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo

In occasione della Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo che ricorre domani, mercoledì 1° febbraio, la Torre del Palazzo della Città metropolitana di Bari è la fontana di Piazza Moro saranno illuminatr di blu, inoltre verrà esposta sulla facciata di Palazzo di Città lo striscione “Stop alle bombe sui civili”.

La Città metropolitana ha aderito anche alla seconda edizione della campagna “Stop alle bombe sui civili”, promossa da ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e ANVCG (Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra), finalizzata a sensibilizzare la collettività sulle drammatiche conseguenze di guerre e conflitti armati sui civili.

Quest'anno l’iniziativa assume un significato particolare perché coincide con l’80° anniversario dell’inizio dei bombardamenti sull’Italia, uno dei periodi più cruenti del secondo conflitto mondiale in cui persero la vita migliaia di civili in molti Comuni italiani. Allo stesso tempo, l’iniziativa avviene mentre è in corso un drammatico conflitto nel continente europeo, quello tra Russia e Ucraina.