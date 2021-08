Pochi ingredienti e una squisitezza unica: la ricetta della torta salata di melanzane

Da gustare anche fredda è una buona soluzione per chi pranza in ufficio o per chi fa un picn nic in campagna

Come dare vita ad un piatto salato con soli pochi ingredienti? Certo che si può: vi suggeriamo la ricetta della torta di melanzane in crosta, ottima da gustare tiepida anche durante una gita fuori porta.

La melanzana è presente in Puglia con diverse qualità, in particolare a Zollino, nel leccese, o nella provincia di Bari. Due varietà differenti nelle forme e nel gusto, perfette per la preparazione di piatti tipicamente pugliesi.

Tutti gli ingredienti per la ricetta

250 g di farina 00

4 cucchiai di olio extravergine d’oliva

Sale q. b.

2 cucchiai di lievito istantaneo

120 ml di acqua tiepida

Ingredienti per la farcitura

1 melanzana

200 g di sugo

Farina q. b.

Olio extravergine d’oliva q. b.

1 mozzarella

Parmigiano q. b.

Come si prepara

Per una perfetta torta di melanzane in crosta, prendete del lievito, l’olio, il sale, l’acqua, versate il tutto in una terrina e mescolate con cura, con un cucchiaio o a mano. L’impasto dovrebbe diventare morbido e malleabile. Prendete la melanzana e, dopo averla lavata, tagliatela a fette. Passate ognuna di queste nella farina e ordinatele su una teglia rivestita di carta forno, aggiungete olio e sale a piacere e fate cuocere in forno a 180° per un totale di circa 15, 20 minuti. Prendete ora una teglia tonda dal diametro di circa 24 cm, stendete la base direttamente al suo interno. Bucherellate con una forchetta e stendetevi all'interno un leggero strato di sugo di pomodoro, bastano due cucchiaini. Sarà il momento di aggiungere l’ingrediente principale alla torta di melanzane in crosta, ovvero le melanzane stesse. Sullo strato di sugo createne uno di melanzane, su cui si potrà realizzare uno di mozzarella, tagliata a fette e lasciata scolare. Continuate con i vari livelli fino alla fine degli ingredienti, cospargete poi il tutto con abbondante parmigiano. Portate in forno la torta di melanzane in crosta a temperatura di 180° per 25 minuti circa, facendo attenzione al fatto che i tempi di cottura possono variare in base al numero di strati.