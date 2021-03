Torta Mimosa: un dolce gustoso per un'occasione speciale

Torta Mimosa| Ricetta Torta Mimosa| Ricetta Dolce 8 marzo



Il giorno della Festa della donna quale miglior occasione per preparare un dolce gustoso, fresco, profumato e leggero? Oggi vi portiamo tutti gli ingredienti per sfornare la Torta Mimosa. Un aspetto incantevole, che deriva dal fatto di essere interamente ricoperta da quelli che sembrano dei veri e propri fiori di mimosa. E' buonissima in ogni momento dell'anno. Ma, per l'8 marzo, assume un ruolo speciale, quello di torta ufficiale della Festa della Donna.

Ricetta e ingredienti

Dosi: per 8 persone

Ingredienti per 2 Pan di Spagna del diametro di 20 cm:

250 g. di zucchero

140 g. di farina

120 g di fecola di patate

8 uova

2 baccelli di vaniglia

1 pizzico di sale fino

Ingredienti per la Crema pasticcera:

5 tuorli

175 g. di zucchero

500 ml. Di latte intero

125 ml. Di panna fresca liquida.

55 g. di amido di mais (maizena)

1 baccello di vaniglia

Ingredienti per la Crema Chantilly:

100 ml. Di panna fresca liquida

10 g. di zucchero a velo

Ingredienti per la Bagna al Liquore:

130 g. di acqua

75 g. di zucchero

70 g. di Grand Marnier (Rum o altro liquore o succo d’arancia)

Ingredienti per decorare:

zucchero a velo

Preparazione dei 2 Pan di Spagna

Rompete le uova in una ciotola;

montatele con una frusta;

aggiungete i semi dei baccelli di vaniglia e il sale;

versate lentamente anche lo zucchero continuando a mescolare;

setacciate ed aggiungete anche la farina e la fecola, mescolando ben bene con una spatola per ottenere un impasto omogeneo.

imburrate e infarinate due teglie da 20 cm di diametro; distribuite equamente l'impasto fra le 2 tortiere;

cuocete i vostri pan di spagna in forno statico preriscaldato a 160° per circa 50 minuti;

per verificare che siano cotti fate la prova dello stecchino, deve risultare completamente asciutto;

lasciateli raffreddare completamente prima di sformarli.

Preparazione della Crema Diplomatica (crema Chantilly)

La crema Diplomatica o crema Chantilly si ottiene aggiungendo alcuni elementi alla crema Pasticcera.

Prelevate i semi dal baccello di vaniglia e metteteli in una tazzina;

in una ciotola sbattete i tuorli, aggiungete lo zucchero e i semi di vaniglia, amalgamando il tutto;

versate in un tegame il latte, la panna e il baccello svuotato e scaldate il tutto fino quasi al bollore;

aggiungete, setacciato, l'amido di mais, mescolando. Non appena il latte sarà caldo eliminate il baccello con delle pinze da cucina;

versatene un mestolo nella ciotola con i tuorli e mescolate con una frusta;

versate il contenuto della ciotola nel tegame con il latte caldo, a fuoco moderato, continuando a mescolare fino a far addensare;

riponetela in una pirofila bassa e ampia e lasciatela raffreddare completamente;

versate la panna fresca in una ciotola, unite lo zucchero a velo e montate con la frusta;

riprendete la crema e trasferitela in un'altra ciotola;

unite una prima cucchiaiata di panna e mescolate poi aggiungete tutta la panna restante mescolando con una spatola;

coprite con della pellicola e conservate in frigo per circa 30 minuti.

Preparazione della bagna al liquore

Versate in un tegame l'acqua, il liquore e lo zucchero.

accendete il fuoco e mescolando scaldate lo sciroppo fino a che lo zucchero non si sarà sciolto;

versatelo all'interno di un'altra ciotola e lasciatelo raffreddare.

I passaggi utili per la decorazione