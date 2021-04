Torta di mele e ricotta: la ricetta del gustoso dessert, anche nell'alternativa light

La ricetta della torta di mele e ricotta è davvero gustosa oltre che facile da preparare. Chi vuole mantenere la linea, senza però rinunciare alla bontà, può fare delle piccole sostituzioni e mangiare comunque un ottimo dessert ma nella versione light.

Ecco la ricetta e le varie sostituzioni.

Ingredienti

Mele, 3

Uova, 4

Zucchero, 200 gr

Burro o margarina, 125 gr ( o 100 gr di olio evo )

di olio evo Zucchero vanigliato, 1 confezione

Succo di limone, 1

Formaggio fresco, 450 gr o quark magro icopalorico molto proteico e povero di grassi

quark magro icopalorico molto proteico e povero di grassi Ricotta, 500 gr

Semolino, 2 cucchiai

Lievito vanigliato in polvere, 1 bustina

Addensante di polvere, 1 confezione

Marmellata ai mirtilli rossi, 3 cucchiai

Mandorle, 1 confezione

Procedimento

1. Come prima cosa sbucciamo le nostre mele e tagliamole a meta privandole dei semi. Poi cuocerle in poca acqua. Coprire di zucchero il fondo della teglia, 26cm, già foderata con carta forno e adagiamo le mele con il lato tagliato verso il basso.

2. Ora separliamo il tuorlo dell'uovo dall'albume e e mescoliamo il tuorlo con il burro, lo zucchero rimasto, lo zucchero vaniglaito, il succo di limone, il formaggio fresco e la ricotta. Ora dobbaimo invece mescolare il semolino con il lievito e l'addensante e mescolarlo con l'impasto. Ora montiamo gli albumi a neve e aggiungiamoli con cautela. Ora possiamo versare l'impasto sulle mele e infornare tutto a 175°C per 45 minuti circa.

3. Una volta cotta la nostra torta lasciamola riposare per 10 minuti all'intenro del forno. Poi possiamo finalmente rovesciarla su un piatto. Ora possiamo riempire i buchi dei torsi della mela con la nostra marmellata di mirtilli e per decorare cospargere le mele tostate sulla nostra buonissima torta pronta per essere mangiata.

