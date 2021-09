Torta salata di patate farcita con salumi e formaggi: tutti i passaggi per preparare un ricco e gustoso gateau

Cosa preparare per pranzo o cena? Vi suggeriamo una ricetta super golosa, il gateau di patate: una sorta di torta salata fatta appunto di patate farcita con salumi e formaggi a scelta. Un secondo piatto ricco e gustoso ma abbastanza facile da preparare, bastano 45 minuti circa.

Ingredienti per 4 persone

Patate 1 kg;

Parmigiano 50 gr;

prosciutto cotto 50 gr;

uova 2;

mozzarella 100 gr;

burro 50 gr;

provola 100 gr;

latte 5 cucchiai;

pangrattato q.b.

pepe q.b.

sale q.b.

Procedimento

Innanzitutto bisogna ammorbidire le patate facendole lessare in acqua salata. Dopo la cottura bisognerà scolarle e sbucciarle. Inseritele in uno schiacciapatate. In alternativa potete schiacciarle con una forchetta. Incorporate alle patate 35 gr di burro e il latte.

Prendete il prosciutto cotto a fette. Grattugiate la provola, per metà, il resto tagliatela a fettine. Dopodiché tagliate la mozzarella a dadini e lasciatela scolare.

Alle patate unite le uova, la provola grattugiata e 25 gr di parmigiano. Aggiungete un po' di sale e pepe.

A questo punto dovrete porre l'impasto nella pirofila, prima però cospargetela di pangrattato. Riempitela con metà del composto di patate e livellatelo. Dopo mette il prosciutto a fettine, la mozzarella e la provola. Chiudete con il composto di patate che è rimasto e cospargete nuovamente la superficie con il pangrattato, parmigiano e un po' di burro avanzato. Mettete la pirofila in forno ad una temperatura di 200° per 30 minuti.