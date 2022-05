Dolce al sapore dell'estate: la torta sfoglia all'arancia e albicocche

La ricetta della torta sfoglia e cremosa all'arancia è davvero ottima per l'estate Delicata e gustosa appaga tutti i sensi grazie al ripieno trattenuto nella sfoglia stessa. Una soluzione facile e veloce per fare in casa un dolce davvero fresco e gustoso che farà felici grandi e piccini

Pasta fillo surgelata, 1 confezione

Albicocche, 1 kg

Formaggio spalmabile, 400 gr

Zucchero, 100 gr

Uovo, 1

Tuorli, 2

Bustina di vanillina, 1

Arancia non trattata, 1

Burro, 80 gr

Procedimento

1. Come prima cosa dobbiamo scongelare la pasta e nel frattempo grattugiamo la scorcia dell'arancia. mettiamo il formaggio in una ciotola, aggiungiamo lo zucchero, l'uovo, i tuorli, la vanillina, la scorza di arancia e mescolaimo con forza fino ad otenere una crema abbastanza omogenea. Laviamo le nostre albicocche, dividiamo le albicocche a metà e priviamole del nocciolo.

2. Ora sciogliamo il burro e con un pennello spennelliamo i 12 fogli di fillo e sistemiamoli nello stampo, impilandoli e lasciandoli debordare di qualche cm. Ora versiamo la crema preparata in precedenza, disponiamo sopra le albicocche con la parte tagliata rivolta verso l'alto, facendole affondare leggermente nella crema. Ora ripieghiamo i bordi verso l'interno e cuociamo tutto a fuoco caldo a 200°C per circa 30 minuti. Una volta sfornata lasciare raffreddare leggermente e servirla tiepida.

