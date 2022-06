Torta soffice all'acqua: morbido e soffice, l'ideale per una buona colazione

La colazione è il momento più importante della giornata e non ha età, grandi e piccoli non dovremmo mai rinunciarci perchè serve ad assumere quella giusta quantità di energia per affrontare la giornata. Ecco quindi una ricetta che non fallisce mai, quella del ciambellone, ideale per colazioni e merende reso sofficissimo e molto umido grazie alla presenza di uno tra gli ingredienti più leggero in natura, l'acqua.

INGREDIENTI

3 uova

250 gr di zucchero

130 gr di acqua

250 gr farina00

1 bustina di vanillina

1 bustina di lievito

130 gr di olio di semi di mais

scorza e succo di un limone

1 cucchiaio di cacao amaro

1 bicchierino di liquore aromatico (scegliete voi, uno leggero)

PREPARAZIONE

Lavoriamo bene con un frullino elettrico per prima le uova con lo zucchero e la vanillina fino ad ottenere una miscela spumosa. Pian piano aggiungiamo l’olio, l’acqua, il liquore e infine la farina e il lievito. Appena tutti gli ingredienti saranno ben amalgamati tra loro, versiamo metà dell’impasto in uno stampo di ciambella imburrata e infarinata.

Nella restante metà aggiungiamo il cucchiaio di cacao amaro e incorporiamolo. Versiamo l’impasto al cacao su quello precedentemente versato.

Cuociamo in forno caldo a 180° per 40 minuti.